Девять лет строгого режима – пожалуй, это покроет два президентских срока и, наверное, Путин и его команда в первую очередь рассчитывают именно на это.

Напомним, что философы-правоведы не раз писали и предупреждали: государство разрушаются в двух случаях — наказание есть, но нет преступления; наказания нет, но есть преступление… Прочитав сообщение об очередном суде над Алексеем Навальным, вспомнился именно этот постулат – путинская власть становится агрессивной не только в международной сфере, но и внутри страны.

Нельзя сказать, что все россияне смотрят на В.Путина, как на пророка или Божьего помазанника-посланника, и хором повторяют его слова. Нет, есть среди них и те, которые стараются критически осмыслить происходящие события. Помнится, один из российских авторов весьма искренно объяснял стремление всех постсоветских стран не в сторону России, а Запада: у Москвы нечего предложить своим бывшим спутникам, все научно-технические, даже политико-экономические инновации сосредоточены именно на Западе, жизнь там гораздо лучше, чем в России, плюс, и отношение с партнерам в корне отличается от российского.

Сам Владимир Путин однажды сказал, что человека, раз водившего «Мерседес», за руль «Жигули» уже не посадишь. Но почему–то Путин забывает сказанные им же слова в отношении международной политики, в частности Украины, наказывает украинцев только за то, что они взяли курс на Запад.

Вот уже месяц как продолжается война с Украиной. С начала конфликта погибло более ста двадцати детей. Спрашивается: Почему? Кому это нужно? А разве не классик русской литературы Федор Достоевский писал, что никакая идея не стоит слез одного ребенка?..

Вернемся к Алексею Навальному. Этого человека лишили возможности высказываться по болезненным вопросам России. Став политиком, он больше времени проводил в тюрьме, чем в собственной квартире. После гибели Бориса Немцова он стал единственной надеждой российских западников. Лауреат нобелевской премии мира Дмитрий Муратов чистосердечно признался, что премию заслуживает больше Навальный, чем он сам. Это в очередной раз показывает, что Навальный в России уже имеет политический авторитет. Конечно, по рейтингу он не сравним с Путиным. Но это только пока! С другой стороны, разве неизвестно, насколько можно доверять данным социологических опросов – ведь и этот процесс находится под контролем властей…

Внешне кажется, что все в России согласны с политикой Путина. Но вот на днях Анатолий Чубайс подал в отставку и покинул страну. Причину отставки, конечно, еще следует уточнить. Но следует учитывать, что Чубайс принадлежит к первой плеяде российских западников конца прошлого века. Именно он был одним из тех, кто стоял у руля экономических и политических реформ. Понятно, что, когда Россия находится в конфронтации со всеми западными странами, Чубайс не может оставаться в путинском политическом лагере. Еще раз заметим, что причину отставки Чубайса еще предстоит уточнить. Но озвученные до сих пор аргументы кажутся правдоподобными.

Одним словом, чем больше продлится война в Украине, тем агрессивнее станет президент Владимир Путин внутри страны. Но вектор этой агрессии в один день направится против самого Путина, потому что бумеранг имеет обыкновение возвращаться назад – чем большее давление Путин будет оказывать на общество, тем слабее станет его власть…