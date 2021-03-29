Будут оштрафованы фермеры, которые не используют субсидии по назначению

За нарушение правил субсидирования сельскохозяйственного производства определяются штрафные санкции.

Как сообщает АПА, в Кодекс об административных правонарушениях предлагается добавить соответствующую статью (411-2).

Согласно законопроекту, фермер за преднамеренное введение неверной информации в систему «Электронного сельского хозяйства» с целью получения субсидии или за использование полученной субсидии не по назначению получает предупреждение или штраф в двух или четырехкратном размере от нанесенного ущерба (полученного дохода).