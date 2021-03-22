Будут ли внеочередные выборы в Армении?

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что внеочередные парламентские выборы состоятся в июне этого года.

У нас нет каких-либо оснований сомневаться в этом, потому что институт премьерства опирается на парламентское большинство, и это значит, что Пашинян без особых проблем получит и согласие парламента, хотя представители оппозиции заявили, что они не будут участвовать в парламентских выборах.

Оппозицию, в принципе, понять можно. Они знают, что голосовать за них никто не будет.

Напомним, что теперь в Армении продолжают широко обсуждать результаты опросов, проведенных американским Международным Республиканским Институтом.

Согласно этим опросам, ровно 70% респондентов поддерживает режим прекращения войны в карабахском военно-политическом театре. Что же касается рейтинга отдельных политиков, как и ожидалось, лидирует премьер-министр Никол Пашинян, т.к. 33%, опрошенных поддерживает его кандидатуру. О рейтинге представителей оппозиции и говорить не стоит, он составляет всего лишь 1-2%. Именно поэтому оппозиция отказывается принимать участие в предстоящих выборах.

Но еще раз заметим, что выборы, по всей видимости, состоятся. Важным является и то обстоятельство, что официальные представители России решение о проведении выборов назвали «внутренним процессом» Армении. Думается, кое-какие выводы сделали и в Вашингтоне.

Некоторые политологи утверждают, что якобы новая администрация США выступает или собирается выступить против теперешнего мирного процесса.

Во-первых, ничего подобного нет. Во-вторых, опросы, проведенные Республиканским Институтом, много значат и, по всей видимости, они будут фундаментом политики новой американской администрации.

Народ Армении устал от фокусов карабахского криминального политического клана. Ведь прошло больше тридцати лет! Люди не хотят, чтобы их сыновья стали жертвой политических авантюр криминального карабахского клана. Они не поддерживают акции протеста, т.н. новой оппозиции Армении. В акциях протеста Кочарянов, Саргсянов и Манукянов участвуют, как правило, 2-3 тысячи протестующих. Поэтому мы не раз писали, что в Армении трудно говорить об очередной революции, в лучшем случае, тут может быть военный бунт или же переворот, потому что Кочаряны и Саргсяны в таких делах настоящие мастера, т.к. они политические разбойники.

Стабилизирующим фактором служат и заявления российских политиков и дипломатов. Армяне прекрасно понимают, что лозунги представителей оппозиции ничего не значат, суть карабахского процесса, будущее проблемы следует искать в заявлениях российских политиков и дипломатов. А последние не раз заявляли, что Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана.

Конечно, в деятельности российских миротворцев иногда случаются, как говорится, труднообъяснимые выходки. Но главным является то, что есть полное понимание между лидерами России и Азербайджана.

Безусловно, Москва не забывает о своих «стратегических интересах». Неслучайно, что, по мнению некоторых политологов, размещение в Карабахе российских миротворцев является лишь дебютом более сложной политической партии – якобы Азербайджан станет членом, как минимум, Евразийского Союза, присоединится к Таможенному Союзу. Но мы не советовали бы торопиться с выводами. Думается, что ничего подобного не будет.

Теперь наблюдается, интенсивное сближение между Анкарой и Баку. Наверное, и в Москве понимают, что нет смысла давить на Азербайджан, надо ограничиться тем, что Баку в своей политике постоянно учитывает и геополитические интересы России.

Мы в предыдущих статьях не раз упоминали выражение, что география есть судьба. Конечно, иногда бывает и так, что политическая география меняется. Но наступило ли время для подобных перемен? Признаться, мы пока затрудняемся ответить на этот вопрос. Новая власть США проводит весьма жесткую политику в отношении России – конечно, пока на словесном уровне. Кроме того, думать, что Кремль будет отступать перед резкими заявлениями Байдена, было бы неправильно. Президент Путин весьма иронично ответил на последнее резкое заявление Джо Байдена: «Я желаю ему здоровья». Да, Байден возможно, довольно решительный политик, но и довольно старый человек, и в таком возрасте люди, как правило, думают только о собственном здоровье…