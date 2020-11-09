Будущая экономика будет питаться соками благодатной земли Карабаха

Министерство сельского хозяйства приступило к планированию развития приоритетной отрасли на освобожденных землях Карабахского региона, сообщил глава ведомства Инам Керимов. По его словам, освобождение сотни тысяч гектаров, а также стратегически важных водоемов положительно скажется на сельском хозяйстве.

Ведь плодородные земли региона имеют большой потенциал для возрождения виноградарства, зерноводства, хлопководства и животноводства, сказал Керимов ко Дню сельскохозяйственных тружеников.

В Минсельхозе считают, что устойчивые подвижки будут обеспечены за счет правильного использования имеющегося потенциала, а также расширения перерабатывающей промышленности. Развитие экономики Карабахского региона и сельскохозяйственной деятельности на этих землях будет поступательным, говорят в экономическом сообществе. Ведь прежде чем начать хозяйственную деятельность на освобожденных землях – сажать и выращивать, строить дома и налаживать жизнь – земли нужно очистить от мин и следов войны, обеспечить экологическую безопасность, начать строительство необходимой инфраструктуры, провести инвентаризацию и оценку состояние энергетических установок. Эти и другие направления предстоящей работы уже отражены в соответствующем указе главы государства. На эти цели будут выделены бюджетные средства.

По мнению доктора философии по экономике Эльхана Джафарова, восстановление хозяйственной деятельности упирается также в специфику экономики верхнего и низменного Карабаха: «Верхний Карабах нам еще предстоит освободить от армянских оккупантов. Что же касается низменной его части, нужно обратить внимание на восстановление месторождений минеральных ресурсов, их производственный потенциал. Сюда же входит развитие отдельных сфер сельского хозяйства, особенно характерных для равнинной части региона – это животноводство, хлопководство и в целом растениеводство».

По мнению собеседника, для развития экономики Карабахского региона потребуются базовые документы, определяющие действия правительства. Упомянутое наполнение уложат в концепцию по внедрению в регионе целевых комплексных программ по каждой отдельно взятой отрасли экономики. Будут разработаны целевые комплексные программы по земледелию, перерабатывающей промышленности и др. отраслям при участии государственных ведомств и финансовых структур. Минэкономики, говорит Джафаров, определяет задачи по целевым программам в каждой отдельно взятой отрасли и уже под эти цели определяют количество трудовых ресурсов и финансовых средств. В свою очередь целевые программы будут частью региональной программы развития. Таким будет формат базовых документов по развитию Карабахского региона.

Здесь также потребуется четкая система контроля над исполнением годовых и квартальных показателей. Необходимость четкого контроля вне всяких сомнений – она нужна во избежание коррупции, считает собеседник. При этом контроль над исполнением программ должен быть подкреплен общественным надзором, делегированным общественным советам. Состав общественных советов не может быть ограничен только лишь различного рода НПО. Туда нужно включать аксакалов, уважаемых в районе людей, представителей общественных структур, главным же образом организаций ветеранов войны.

«Это необходимо еще и для того, чтобы люди четко видели расходы и результаты своего труда – сколько потрачено и что в итоге получено. Общественный контроль поможет избежать субъективных моментов, к тому же граждане уже готовы принимать активное участие в управлении. Война сплотила высшее политическое руководство страны и общество, подняла самосознание азербайджанского народа. Сегодня мы наблюдаем беспрецедентное единство народа и Президента страны, качественное единение, открывающее перед нами серьезные перспективы», — сказал Джафаров.

Другой наш собеседник экономист Асиман Гулиев также рассказал о широких перспективах возрождения сельского хозяйства в Карабахском регионе. По его словам, на сегодняшний день Азербайджан располагает достаточными резервами и бюджетными средствами, чтобы начать работу в свете предстоящих масштабных задач. Однако для дальнейшего развития экономики потребуются иностранные инвестиции, кредиты международных финансовых организаций и заинтересованность бизнеса. «Наш бизнес, однозначно, будет вкладывать средства в экономику освобожденных земель, — подчеркнул собеседник. – А возможности этого края заинтересуют инвесторов. Государству в этом плане остается создать условия, образно говоря, облагородить почву, на которой уже будет расти могучее древо регионального хозяйства», — сказал Гулиев, отметив, что корни его будут питаться соками благодатной земли Карабаха.