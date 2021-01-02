«Будьте осторожны с ловушкой»: Иран предупредил Трампа

 

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил о возможных атаках на США со стороны Израиля. Соответствующее предупреждение, адресованное действующему американскому президенту Дональду Трампу, он разместил в Twitter.

«Новые разведывательные данные из Ирака говорят о том, что израильские агенты-провокаторы планируют атаки против американцев, ставя уходящего Трампа в безвыходное положение с ложным поводом к войне. Будьте осторожны с ловушкой, Дональд Трамп», — написал Зариф.

Он добавил, что «любой фейерверк» повлечет за собой печальные последствия, особенно для «лучших друзей».

| 2021-01-02T20:25:05+04:00 2 января 2021, 20:31|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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