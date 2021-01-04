Будни и надежды криминалитета южного города

Никогда еще прогнозы вирусологов не пользовались таким вниманием у представителей криминального мира, как это было в начале 2021 года. На хатах и в малинах одного южного города также царило оживление — некая смесь жесточайшего разочарования годом ушедшим наперевес с хрупкой надеждой на то, что год наступивший будет победоносным в плане борьбы с коронавирусом.

В ходе интеллектуальных дискуссий на животрепещущую тему, «воры в законе» возмущались крайне медленной работой ведущих мировых медицинских институтов по поиску и внедрению вакцины от COVID-19. Их аморфность и излишняя тяга к многократной проверке перед запуском чудодейственной вакцины больно ударила по доходам криминалитета во многих странах мира.

Ведь, как раньше было? Регулярными были Олимпиады, чемпионаты мира, Европы по футболу и иным видам спорта. Десятки тысяч болельщиков стекались на трибуны, создавая прекрасную возможность для работы карманников. Огромная армия любителей спорта отправлялась в кафе и пабы, чтобы проследить за спортивными баталиями на экранах телевизоров. Тут тоже было где развернуться заслуженным мастерам очистки чужих карманов.

Плюс, это какое же количество квартир оставались пустыми в период крупнейших спортивных мероприятий! О, одно воспоминание об этом заставляло плакать блестяще зарекомендовавших себя в прежние годы домушников. Им, этим господам, посвятившим годы на изучение ремесла, на его шлифование, приходилось нелегко во всем мире. Но в одном южном городе ситуация была просто критической.

Криминальный мир в этом уголке планеты лишился в прошедшем году уникальных возможностей, открывавшихся в связи с проведением в южном городе аж 4 матчей европейского первенства! Плюс, тут практически весь прошлый год не работало метро. А по выходным дням большую часть года не работали и автобусы. Троллейбусов и трамваев тут не было уже давно. И все это приблизило многих представителей специфической и древней профессии к черте выживания.

Некоторые из них, что самое печальное, уже подумывали подать заявку на получение социального пособия в 190 южногородских долларов. Ну не в таксисты же идти! Если не получается грабить людей, нужно попробовать ограбить государство. По мелкому, правда. По крупному его давно уже грабят куда более серьезные ребята, которые даже на коронавирусе умудрились не хило заработать. При этом, их никто не арестовывает. Наоборот, по телевизору показывают, где они регулярно устраивают лекции медицинского характера перед журналистами.

В общем, полнейшее отсутствие социальной справедливости, наравне с негуманным распределением доходов от торговли страхами, вызывало жутчайшее недовольство в рядах представителей криминального мира южного города. Наиболее авторитетные представители которого не только констатировали, что минувший год был убыточным и печальным, но и сетовали на продолжение данной традиции в году наступившем.

В ходе оживленных дискуссий в этих кругах не искали уже ответа на вопрос — кто виноват? Куда более всех интересовал вопрос — что делать? Весь южный город сидел дома, выходя на улицу всего по три часа в день по смс-сообщениям. Что оставалось пустым? Только дома торжеств. Не было свадеб, дней рождений и корпоративов, но можно было хотя бы стулья, телевизоры и прочее вынести из этих объектов. Чтобы перекантоваться в сложные времена. Окончания которых в южном городе ждали как ни в одной точке мира.