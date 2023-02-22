«Большое» наступление России в Украине уже идет, но оно такого качества, что не все его даже видят.

Такое заявление сделал глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Forbes, отметив, что у россиян есть «стратегическая задача» — до 31 марта выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

«Это то, о чем они мечтают, им не удастся этого сделать», — уверен он.

По словам Буданова, с середины и до конца весны на фронте ожидаются решающие бои, которые могут стать переломным моментом в войне. (УНИАН)