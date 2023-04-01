Еще в 2021 году Бакинское транспортное агентство (БТА) подготовило предложения по снижению максимально разрешенной скорости на некоторых улицах и проспектах столицы Азербайджана. Цель этих предложений состояла в повышении уровня безопасности дорожного движения в Баку и сведению к минимуму количества дорожно-транспортных происшествий.

И в наши дни, спустя 2 года, эти предложения были претворены в жизнь. Так, в целях повышения уровня безопасности дорожного движения и эффективного управления транспортными потоками на 14 участках дорог был снижен скоростной режим и на них установлены соответствующие дорожные знаки.

Обсуждение введения ограничений на скоростной режим вышло в широкое общественное поле. В основном в социальных сетях недовольные владельцы автомобилей выражают критику в адрес БТА. Достаточно ли обоснована эта критика? Давайте разбираться вместе.

Подобное предложение имеет под собой серьезные основания и расчеты. В основу данного решения, принятого во многих европейских странах, заложен психологический закон Вебера-Фехнера. С отсылкой на этот закон считается, что скорость автомобиля на улице должна быть не более чем в 10 раз больше, чем скорость пешехода. По этой причине скоростные ограничения для автомобильного трафика на городских улицах в пределах 40-50 км в час сформировались исходя из того, что скорость пешей ходьбы не превышает 4-5 км в час.

В городах большинства европейских стран давно действуют ограничения 50 км в час, а в отдельных зонах используется более строгое ограничение скорости 30 км в час. К примеру, в Париже действует ограничение 30 км в час, в Лондоне — 32 км в час, а в Стамбуле — 50 км в час.

Практика ограничения скоростного режима уверенно свидетельствует, что оно приводит к сокращению числа ДТП и летальных исходов. Согласно методике Американской ассоциации городских транспортных властей, максимальная скорость на главных улицах городов не должна превышать 40 км в час, а на второстепенных — 32 км в час. В малонаселенных зонах, где пешеходная, велосипедная и зона моторного транспорта максимально разделены, допускается скоростной порог в 56 км в час.

Скорость 50 км в час является пороговой с точки зрения выживания пешехода в аварии. Исследования Всемирной организации здравоохранения свидетельствуют, что при столкновении на скорости свыше 50 км в час у пешехода практически нет шансов выжить. Согласно исследованиям, при столкновении с автомобилем, движущимся со скоростью 25-30 км в час, человек получает контузию, с 30 до 50 км в час увеличивается риск получения серьезной травмы, а скорость свыше 55 км в час, как правило, приводит к смертельному исходу. Увеличение скорости автомобиля на 1 км в час увеличивает риск аварий на 3%.

Как это ни странно звучит, но эта мера приводит также к уменьшению дорожных пробок. Когда скорость меньше, поток автомобилей выравнивается, движение становится плавным. В свою очередь это приводит к уменьшению выброса выхлопных газов и уменьшению шумовой загрязненности улиц.

Снижение скоростного порога также приводит к развитию общественного транспорта — теперь на автобусах и метро можно будет доехать до нужного места иногда быстрее, чем на автомобиле.

С учетом вышеприведенного можно утверждать, что за все время деятельности БТА ограничение скоростного режима является одним из немногих верных решений этой структуры. Что касается недовольных ограничением скоростного порога, то для них главной мотивацией должно стать обеспечение безопасности дорожного движения, а также улучшение экологической ситуации.

Но при этом БТА не стоит забывать, что безопасность на дорогах является комплексной задачей. Чтобы ее обеспечить, необходимо и создание инфраструктуры, которая подсказывает и помогает водителю оптимально управлять транспортным средством. В нее входят камеры, установленные в действительно опасных местах и работающие на профилактику нарушения скорости. Важен уровень освещенности дорог, особенно вокруг социальных учреждений, и технические решения, которые заставляют снизить скорость на определенных участках дороги. Скоростные режимы должны быть логичными, чтобы водители концентрировались на управлении автомобилем, а не на поиске дорожных знаков и камер, сулящих им штрафы.