БТА обратилось к водителям

Учитывая, что с 15 февраля в высших учебных заведениях начнутся очные практические занятия, а в 5-9 классах возобновляется традиционная форма обучения, не исключены скопления людей на улицах и проспектах, в частности перед учебными заведениями.

Как сообщили в Бакинском транспортном агентстве, по этой причине участникам движения рекомендуется строго соблюдать правила дорожного движения, в частности требования автобусных полос, правила остановки, стоянки и парковки.

В сообщении говорится, что принимаются соответствующие меры для регулирования количества автобусов в соответствии с вероятным увеличением спроса пассажиров, а также для привлечения резервных автобусов в часы пик.