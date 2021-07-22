После урегулирования Германией и США разногласий по газопроводу «Северный поток — 2» (СП-2) Европейская комиссия (ЕК) не изменила своей критической позиции по отношению к данному проекту. Проект «не находится в сфере общих интересов ЕС», заявил в четверг, 22 июля, представитель ЕК в Брюсселе.

Еврокомиссия принимает к сведению соглашение Вашингтона и Берлина и проведет консультации по этой теме со странами ЕС, а также соседними государствами, включая Украину, указал он далее. Представитель брюссельского ведомства также отметил, что никакого официального запроса от правительства Украины обсудить данную тему не поступала. Тем не менее ЕС готов провести консультации с Киевом в рамках соглашения об ассоциации, сообщил он.

Представитель ЕК добавил, что ЕС готов поддержать переговоры о продлении договора РФ и Украины о транзите газа. Еврокомиссия также приветствовала решение Германии «применить дух и букву энергетического законодательства ЕС» с учетом стремления Европы к большей независимости от поставок российских энергоносителей. (DW)