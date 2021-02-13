Британскую вакцину от коронавируса протестируют на детях

Оксфордский университет проведет тестирование совместной с AstraZeneca вакцины от коронавируса на детях от 6 до 17 лет. Об этом сообщается на сайте университета.

Британский университет начинает исследование безопасности вакцины ChAdOx1 nCoV-19 в трех центрах в Лондоне, Саутгемптоне и Бристоле. Предыдущие испытания показали ее безопасность для взрослых, отмечается в сообщении. В исследовании будут участвовать 300 волонтеров, 240 из которых получат вакцину. Первые прививки будут сделаны уже в феврале.

| 2021-02-13T19:22:50+04:00 13 февраля 2021, 20:25|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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