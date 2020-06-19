Британским компаниям рекомендовали воздержаться от деятельности в Карабахе

19 июня на официальной интернет-странице Министерства международной торговли Великобритании (BTN) было размещено предупреждение в базе данных электронного гида «Внешние бизнес-риски — Азербайджан» (Overseas Business Risks-Azerbaijan).

Как сообщает Report, в предупреждении, соответствующем тексту, размещенному в 2017 году на веб-странице Генерального директората по торговле Европейской комиссии, подчеркивается:

«BTN предупредил британские компании не заниматься какой-либо экономической деятельностью в Нагорном Карабахе и прилегающих районах. Также было подчеркнуто, что в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики экономическая деятельность в Нагорном Карабахе и прилегающих территориях влечет гражданскую и уголовную ответственность, в отношении лиц и компаний, занимающихся такой деятельностью, в Азербайджане могут быть применены соответствующие правовые меры, в том числе возбуждено уголовное дело, а также это может привести к проблемам при желании в дальнейшем этих лиц путешествовать в Азербайджан».