Британский ветеран, собравший $45 млн для врачей, госпитализирован с COVID-19

Британский ветеран Второй мировой войны Том Мур, собравший на борьбу с коронавирусом около $45 млн, госпитализирован с COVID-19. Об этом на странице Мура в Twitter сообщила его дочь.

«Мой отец был госпитализирован. В последние несколько недель он проходил курс лечения от пневмонии, а на прошлой неделе сданный им анализ на COVID-19 дал положительный результат», – написала дочь ветерана.

Она добавила, что Муру понадобилась дыхательная поддержка, из-за чего он был госпитализирован. Ветеран находится не в реанимационном отделении.

Том Мур получил известность после начала сбора пожертвований для британской Национальной службы здравоохранения на борьбу с COVID-19. Он был посвящен в рыцари королевой Великобритании Елизаветой II. (gazeta.ru)

| 2021-02-01T02:11:44+04:00 1 февраля 2021, 03:16|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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