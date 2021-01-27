«Британский» вариант коронавируса обнаружили в 70 странах

Новый вариант коронавируса, изначально выявленный в Великобритании, обнаружен в 70 странах мира, сообщается в отчете Всемирной организации здравоохранения, передает Газета.Ру.

«70 стран из всех шести регионов ВОЗ сообщили о зафиксированных завозных или внутренних случаях заражения [британским] вариантом [вируса]», – указано в отчете.

Кроме того, в 31 стране в пяти из шести регионов ВОЗ был обнаружен «южноафриканский» вариант патогена.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса. Впоследствии в стране был объявлен национальный локдаун.