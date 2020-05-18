Британский регулятор запросил чрезвычайные полномочия для борьбы со спекулянтами

Управление по конкуренции и рынкам (СМА) Великобритании обратилось к правительству страны с просьбой предоставить ему «чрезвычайные полномочия» для борьбы со спекулянтами, наживающимися на пандемии коронавируса. Об этом сообщила в понедельник газета Financial Times.

СМА заявило о необходимости безотлагательного принятия таких законодательных мер «на ограниченный период времени» после получения десятков тысяч жалоб от потребителей насчет взвинчивания цен на товары первой необходимости. Это касается прежде всего масок и дезинфицирующих средств для рук, средняя стоимость которых взлетела на 367%. Британский регулятор, как отмечает издание со ссылкой на юристов, не в состоянии принять каких-либо действенных мер в этой сфере «вследствие ограничений в законодательстве о конкуренции и защите прав потребителей» в Соединенном Королевстве, которое не охватывает взвинчивания цен.

По словам исполнительного директора CMA Андреа Косчелли, он проинформировал министерство по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии о необходимости «новых временных законов». «Законодательство о защите прав потребителей и конкуренции на самом деле не предназначено для чрезвычайных ситуаций», у него есть пробелы, сказал Косчелли, заметив, что о них и идет речь. «Но в конечном счете решать должны правительство и парламент», — добавил он.

Как напоминает газета, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в марте нынешнего года в Палате общин британского парламента о том, что «для борьбы со спекуляцией» нужны новые законы.(ТАСС)