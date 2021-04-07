Британский регулятор не рекомендовал применять AstraZeneca для молодежи

Британское агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий не рекомендовал применять вакцину AstraZeneca для лиц младше 30 лет. Об этом пишет «Би-би-си».

«Лицам младше 30 лет рекомендовано прививаться другими препаратами из-за растущего числа доказательств, связывающих вакцину с образованием тромбов», — пишет издание.

Ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало указать возможность образования тромбов в перечне очень редких побочных эффектов вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.