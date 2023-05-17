Премьер-министр Великобритании Риши Сунак утверждает, что благодаря выходу Британии из Евросоюза (Brexit) в барах появилось более дешевое пиво и предметы гигиены. Об этом сообщает The Guardian.

«Мы изменили акцизы на алкоголь, значит, этим летом вы сможете получить более дешевое пиво в пабах», — заявил политик, добавив, что это является весомой заслугой Brexit.

По мнению Сунака, Brexit положительно повлиял на национальную экономику, спровоцировав ее рост, а доходы британского населения сейчас «значительно превосходят» ожидания.

Он добавил, что иными заслугами Brexit стали снижение НДС на санитарно-гигиенические изделия и открытие специальных экономических зон с налоговыми льготами и сниженными тарифами для бизнеса.