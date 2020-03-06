Британский музей приобрел важную археологическую находку XX века

Британский музей приобрел золотой кулон в форме солнечного полукруга, возраст которого — три тысячи лет, сообщает The Guardian.

Ученые считают его одной из самых значительных археологических находок XX века.

Подвеску или буллу размером 3,6 на 4,7 см, которая удивительно хорошо сохранилась, обнаружил любитель-кладоискатель при помощи металлодетектора в графстве Шропшир в 2018 году.

Куратор коллекции бронзового века Британского музея Нейл Вилкин вспомнил, что у него все выпало из рук, когда он впервые увидел ценную находку.

«Я был в полнейшем шоке, просто не мог поверить своим глазам. Для меня это важнейший артефакт бронзового века, который нашли за последние 100 лет», — поделился он.

Кулон купили за 323 тысячи долларов, которые выделил Art Fund и ассоциация «Американские друзья Британского музея».