Британская королева выступит в парламенте с тронной речью

Королева Великобритании Елизавета II выступит во вторник с тронной речью в парламенте, представив программу правительства консерваторов. Церемония открытия новой парламентской сессии — одно из самых ярких событий с участием Ее Величества — на этот раз будет менее пышной из-за коронавирусных ограничений и окажется омрачена недавней смертью супруга королевы принца Филипа, умершего 9 апреля в возрасте 99 лет.

Хотя тронная речь королевы является формальностью, она имеет большое значение для британской монархии. Ее текст, в котором правительство излагает план своей работы в течение новой сессии парламента, пишется членами кабинета министров и утверждается канцелярией премьера. Королева не имеет права вносить в нее какие-либо изменения, даже если она не одобряет выдвигаемых правительством предложений. (ТАСС)