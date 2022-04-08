Великобритания расширила санкционный список в отношении России, добавив в него дочерей президента Владимира Путина Марию Воронцову и Катерину Тихонову, а также дочь главы МИД России Екатерину Винокурову. Санкции ужесточаются в связи с российским вторжением в Украину и многочисленными подозрениями в военных преступлениях со стороны российских военных.

Кроме того, объявлено о запрете на импорт российского угля. О такой же мере объявила Япония. Токио объявил также о высылке восьми сотрудников российского посольства и торгпредства — вслед за многими странами ЕС, объявившими ранее на неделе о подобных мерах. (svoboda.org)