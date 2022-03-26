Великобритания сняла ограничения с яхт и самолетов российского бизнесмена Олега Тинькова, а также главы компании Millhouse Евгения Швидлера, который является партнером Романа Абрамовича. Об этом сообщает РБК со ссылкой на санкционный список Соединенного Королевства.

Активы Тинькова и Швидлера были заморожены 24 марта, под аналогичные санкции попали глава Сбербанка Герман Греф, его заместитель Александр Ведяхин, бывший первый зампред банка Лев Хасис и другие.

Грефу и его коллегам закрыли въезд в Великобританию, у Тинькова и Швидлера ограничений на въезд в страну не было. При этом их самолетам и яхтам было запрещено входить в порты, летать в воздушном пространстве страны и садиться в аэропортах Соединенного Королевства. Теперь эти ограничения сняты.