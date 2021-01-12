Британия профинансирует реинтеграцию Крыма в состав Украины

Посольство Великобритании в Киеве профинансирует проекты по реинтеграции Крыма в состав Украины. Об этом сообщается на сайте правительства Королевства, передает Газета.Ру.

Финансирование будет предоставлено проектам в рамках программы «Открытое будущее», которая стартовала 1 января и продлится до 15 марта 2021 года.

Британия выделит на проекты не более чем по £10 тыс. (около 1 млн рублей).

В рамках программы планируется «развитие реинтеграции» полуострова и неподконтрольных Киеву территорий на востоке Украины.

Кроме того, программа предполагает фиксацию нарушений прав человека в Крыму, помощь их жертвам, а также отстаивание прав национальных меньшинств, в первую очередь крымских татар.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.