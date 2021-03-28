Британия призывает обеспечить Навальному необходимое лечение

Великобритания выражает глубокую обеспокоенность сообщениями об ухудшении состояния здоровья находящегося в тюрьме российского оппозиционного политика Алексея Навального и призывает к его немедленному и безусловному освобождению. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу, 27 марта, на странице МИД Соединенного Королевства в соцсети Twitter.

Британские дипломаты отмечают также, что Навальному «жизненно важно» получить доступ к медицинскому обслуживанию, и призывают российские власти провести полное расследование его отравления.

Днем ранее, 26 марта, с аналогичным заявлением выступила Набила Массрали — официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борелля. «Россия должна обеспечить Навальному доступ к медицинскому обслуживанию и допустить к нему его адвокатов», — подчеркнула она в своем микроблоге в Twitter.

В тот же день, 26 марта, официальный представитель Госдепа США Нед Прайс призвал российские власти предоставить адвокатам оппозиционера доступ к их подзащитному и обеспечить ему надлежащее лечение. (DW)