Министерство обороны Великобритании подписало три контракта на поставку Украине средств противовоздушной обороны. Их сумма превышает $114 млн.

Как сообщает El Confidencial, самым дорогим оказался контракт с норвежской оборонной компанией Kongsberg. Она предоставит системы противодействия беспилотным летательным аппаратам UAS, на сумму более $71 миллион.

Отмечается, что благодаря этим соглашениям Украина сможет увеличить свой парк беспилотников на фронте. Они могут использоваться для отслеживания местности и как атакующее оружие. Кроме того, ВСУ получат систему CORTEX Typhon. Она быстро разворачивается, а положение можно изменить в любой момент. (УНИАН)