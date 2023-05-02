Великобритания не пригласила на коронацию короля Чарльза III, которая пройдет 6 мая в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, представителей России, Беларуси, Афганистана, Венесуэлы, Ирана и Сирии.

Как передает агентство Reuters со ссылкой на неназванный источник.

По его информации, в случае с КНДР и Никарагуа приглашения сделаны на имя высокопоставленных дипломатов. Во всех остальных случаях Великобритания пригласила глав всех государств, с которыми у королевства есть дипломатические отношения, а также лидеров стран, в которых Чарльз III выступает главой государства, и британских заморских территорий.

Коронация Чарльза III состоится 6 мая, спустя 8 месяцев после смерти его матери, королевы Елизаветы II (1926-2022).