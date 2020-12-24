Британия и ЕС согласовали все условия торговой сделки

Великобритания и Евросоюз согласовали все условия сделки о формате будущих отношений и свободной торговле после Brexit. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также сообщила, что Евросоюз и Великобритания достигла соглашения о партнерстве после завершения процесса выхода Соединенного Королевства из сообщества.

«Соглашение достигнуто, — заявила она. — Это позволит избежать прерывания ключевых связей [между Великобританией и ЕС]. Оно позволит обеспечить справедливый доступ к общему рынку и сбалансированные условия для рыболовства». (ТАСС)