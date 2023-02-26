Премьер-министр Великобритании Риши Сунак встретится 27 февраля с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен для согласования внесения изменений в протокол по Северной Ирландии, подписанный в рамках сделки по Brexit. Об этом говорится в распространенном в воскресенье совместном заявлении лидеров.

«Сегодня председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак согласились лично продолжить работу на пути к [достижению] общих практических решений по ряду комплексных вызовов вокруг протокола по Ирландии и Северной Ирландии. Таким образом, председатель фон дер Ляйен встретится с премьером-министром в Великобритании завтра», — сказано в заявлении.

Стороны ведут переговоры об изменении протокола по Северной Ирландии на протяжении нескольких месяцев. Ожидается, что итоговый вариант измененной сделки будет представлен правительством Сунака в ближайшие дни. При этом британскому кабмину для заключения соглашения потребуется получить одобрение сторонников «жесткого Brexit» в рядах правящей Консервативной партии во главе с экс-премьером Борисом Джонсоном, а также юнионистов в самой Северной Ирландии.

Согласно торговому соглашению, заключенному в декабре 2020 года между ЕС и Великобританией, Северная Ирландия, покинувшая Евросоюз в составе королевства, осталась членом таможенного союза сообщества. Этот двойной статус позволил избежать появления границы между Ольстером и Ирландией ради сохранения Белфастского соглашения, которое положило конец вооруженному противостоянию между протестантами-юнионистами и католиками-националистами в регионе, однако потребовал ввести контрольные процедуры в североирландских портах для транспортировки ряда товаров из других частей Соединенного Королевства. (ТАСС)

