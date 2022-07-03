Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Великобритания пытается «создать условия для внедрения своего флота в Черное море». Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-1».

«Если вы послушаете, например, заявление Бориса Джонсона и его министра по иностранным делам — они явно пытаются создать условия, найти предлоги для того, чтобы Королевский военно-морской флот внедрился в Черное море и стал тут чуть ли не руководить всеми процессами освобождения зерна из тех портов, которые заминированы украинцами и которые украинцы же обязаны разминировать», — сказал он.