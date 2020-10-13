Бриллиант Дадашева: Пока существует Азербайджан, Карабах будет в составе Азербайджана!

Народная артистка Азербайджана, известная певица Бриллиант Дадашева опубликовала на своей странице видеобращение в связи с армянской агрессией в отношении Азербайджана и бомбардировок военнослужащими Армении мирных городов Азербайджана.

Певица признается, что все эти дни ее сердце обливается кровью.

Как сообщает #, свое обращение певица записала на русском языке, чтобы донести его как можно большей аудитории:

«Я не политик и не журналист, я человек искусства. Мне очень больно видеть раненых и убитых детей», — говорит Б.Дадашева. Далее она представила отрывок выступления известного российского журналиста, телеведущего и общественного деятеля Максима Шевченко, и выразила ему благодарность за объективный взгляд на оккупацию Арменией территории Азербайджана.

В своем обращении народная артистка также обратила внимание на выступление исследователя истории Кавказа и Ближнего Востока, блогера армянского происхождения Филиппа Экозьянца, который подверг резкой критике и высмеял пост капитана сборной Армении и футболиста итальянской «Ромы» Генриха Мхитаряна, поддержав территориальную целостность Азербайджана.

«Мир не без добрых и умных людей. Быть может Пашинян услышит хотя бы своего соотечественника?», — задается вопросом Бриллиант Дадашева, и дает своим подписчикам прослушать цитату Экозьянца: «Мы, армяне сами участвуем в своем геноциде».

Свое обращение народная артистка завершила на патриотической ноте, заявив:

«Пока существует Азербайджан, Карабах будет в составе Азербайджана!».

Подписчики певицы мгновенно отреагировал на ее эмоциональное обращение и не скупились на слова благодарности. В комментариях под видео свою поддержку Азербайджану также выразили пользователи из Дагестана, Беларуси, России и других стран.

«Спасибо вам за то, что донесли правду до русскоязычной аудитории», — написали многие.

Но это еще не все. В ближайшие дни Бриллиант Дадашева представит премьеру новой песни, записанной под впечатлением событий последних дней, успешной освободительной операции азербайджанской армии, единства и сплоченности азербайджанского народа во главе с верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым.

Анонсируя новую композицию, певица отметила, что автором музыки является Фаик Суджадиннов, а слова написала Ханым Исмаил гызы.