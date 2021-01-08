Бразилия купит 100 миллионов доз китайской вакцины от коронавируса

Правительство Бразилии пришло к соглашению о приобретении 100 миллионов доз вакцины против коронавируса, разработанной китайской лабораторией Sinovac и произведенной на местном уровне бразильским Институтом Бутантан. Как передает Прайм, об этом сообщил министр здравоохранения страны Эдуарду Пазуэллу.

«Сегодня мы подписали с Бутантаном контракт на поставку первых 46 миллионов доз к апрелю и еще 54 миллионов в течение года», — заявил министр на пресс-конференции.

Он заверил, что все вакцины Sinovac, которые уже находятся в Институте Бутантан, с этого момента будут включены в Национальную программу иммунизации (PNI) и распределены на справедливой и пропорциональной основе между всеми штатами Бразилии.

По словам министра, Бразилия должна получить еще 254 миллиона доз препарата, разработанного Оксфордским университетом совместно с фармацевтической компанией AstraZeneca. Они будут произведены в Бразилии Фондом Освальду Круса (Fiocruz). Часть — два миллиона доз — будут завезены уже готовыми из Индии.