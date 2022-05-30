Браузер Google Chrome оказался неспособен распознать подавляющее большинство фишинговых сайтов. Об этом говорится в исследовании британской компании Which, отслеживающей качество интернет-сервисов, сообщает Techspot.

По итогам тестирования браузера на 800 недавно выявленных фишинговых сайтах, Chrome заблокировал только 28% из них на компьютерах с ОС Windows, и 25% — на macOS. Все остальные ресурсы, около 75% из находившихся в списке, программа пропустила и разрешила открыть для пользователя.

При этом авторы утверждают, что браузер Mozilla Firefox выступил в разы лучше Google, сумев заблокировать 85% фишинга на Windows и 78% — на компьютерах с ОС от Apple.

Google опубликовала комментарий в британской газете Independent. В корпорации скептически отнеслись к результатам.

«Необходима проверка методологии и результатов исследования. Крайне маловероятно, что браузеры, использующие одну и ту же технологию распознавания фишинга, демонстрируют настолько отличающиеся результаты», — отметил представитель американского IT-гиганта.