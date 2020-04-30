Браслет Cartier стал самым дорогим проданным онлайн украшением

Браслет Tutti Frutti ювелирной компании Cartier стал самым дорогим украшением, когда-либо проданным на онлайн-аукционе, он ушел с молотка за рекордные 1,34 миллиона долларов.
Браслет, изготовленный в 30-е годы прошлого столетия, был выставлен на аукционе Sotheby’s. Ювелирное украшение, которое было создано из ряда драгоценных камней, включая изумруды, сапфиры, рубины, изначально оценивалось в 600-800 тысяч долларов, сообщается на сайте аукционного дома.
Однако продан браслет был практически в два раза дороже — за 1,34 миллиона долларов.
Издание Barron’s сообщает, что лот изначально должен был выставляться на аукционе в Нью-Йорке в апреле. В целом онлайн-аукцион ювелирных украшений позволил собрать свыше 2,8 миллиона долларов, а проданный браслет был куплен за рекордную цену для ювелирного украшения, которое когда-либо продавалось онлайн любым аукционным домом.(РИА Новости)