Браслет Cartier стал самым дорогим проданным онлайн украшением

Браслет Tutti Frutti ювелирной компании Cartier стал самым дорогим украшением, когда-либо проданным на онлайн-аукционе, он ушел с молотка за рекордные 1,34 миллиона долларов.

Браслет, изготовленный в 30-е годы прошлого столетия, был выставлен на аукционе Sotheby’s. Ювелирное украшение, которое было создано из ряда драгоценных камней, включая изумруды, сапфиры, рубины, изначально оценивалось в 600-800 тысяч долларов, сообщается на сайте аукционного дома.

Однако продан браслет был практически в два раза дороже — за 1,34 миллиона долларов.