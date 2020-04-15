БПЛА Азербайджана выполняют учебно-тренировочные полеты

Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2020 год, расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) различного назначения выполняют учебно-тренировочные полеты, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

В ходе учебного процесса расчеты повышают оперативно-тактические знания, совершенствуют практические навыки на самых современных тренажерах.

Расчеты БПЛА, своевременно и точно обнаруживая цели в глубине обороны условного противника, выполняют поставленные задачи.