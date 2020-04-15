БПЛА Азербайджана выполняют учебно-тренировочные полеты

Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2020 год, расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) различного назначения выполняют учебно-тренировочные полеты, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

В ходе учебного процесса расчеты повышают оперативно-тактические знания, совершенствуют практические навыки на самых современных тренажерах.

Расчеты БПЛА, своевременно и точно обнаруживая цели в глубине обороны условного противника, выполняют поставленные задачи.

| 2020-04-15T10:50:40+00:00 15 апреля 2020, 11:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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