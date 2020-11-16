BP: Среднесуточная пропускная способность ЮКТ возросла на 16%

В январе-сентябре этого года операционные расходы по Южно-Кавказскому трубопроводу (ЮКТ) и его расширенному участку (расширенному трубопроводу – РЮКТ) превысили 35 млн. долларов США. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года этот показатель увеличился на 6,1%.

Как сообщает АПА-Экономикс со ссылкой на отчет BP (оператор проекта) по итогам операций, проведенных в Азербайджане в I квартале 2020 года, капитальные расходы ЮКТ и РЮКТ за отчетный период составили примерно 8 млн. долларов (снижение в 3,5 раза).

ЮКТ был передан в эксплуатацию в конце 2006 года и поставляет газ с «Шахдениза» в Азербайджан, Грузию и Турцию, а РЮКТ (в рамках Южного газового коридора) начал поставлять коммерческие объемы газа в Турцию в июне 2018 года.

Согласно отчету, в январе-сентябре этого года среднесуточная пропускная способность ЮКТ составила 32,6 млн. кубометров, что по сравнению с аналогичным периодом 2019 года означает рост на 16,4%.

ЮКТ имеет двух операторов – BP – технический оператор, отвечающий за строительство и эксплуатацию объектов ЮКТ, и SOCAR Midstream Operations – коммерческий оператор, отвечающий за коммерческие операции трубопровода.

Инвесторами Южно-Кавказской трубопроводной компании являются: BP (28,8%), TPAO (19%), AzSCP (10%), SCC Midstream (6,7%), PETRONAS (15,5%), ЛУКОЙЛ (10%), Nico (10%).