На проект «Центральный Восточный Азери», реализуемый в рамках разработки нефтегазовых месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», до настоящего времени выделено 2,9 млрд. долларов.

Как передает #, об этом журналистам сообщил руководитель проекта BP по механической передаче Шюкюр Садыхов.

По его словам, общая стоимость проекта составляет 6 млрд. долларов.

Шюкюр Садыхов также отметил, что в рамках проекта уже выполнено 85% работ.

Представитель BP также напомнил, что первая добыча нефти по проекту запланирована на первый квартал 2024 года.