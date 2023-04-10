На проект «Центральный Восточный Азери», реализуемый в рамках разработки нефтегазовых месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», до настоящего времени выделено 2,9 млрд. долларов.
Как передает #, об этом журналистам сообщил руководитель проекта BP по механической передаче Шюкюр Садыхов.
По его словам, общая стоимость проекта составляет 6 млрд. долларов.
Шюкюр Садыхов также отметил, что в рамках проекта уже выполнено 85% работ.
Представитель BP также напомнил, что первая добыча нефти по проекту запланирована на первый квартал 2024 года.