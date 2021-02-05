Боррель сообщил Лаврову позицию ЕС по Навальному

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе визита в Москву донес до своего российского коллеги Сергея Лаврова позицию ЕС по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Соответствующее заявление Боррель сделал в пятницу, 5 февраля, на пресс-конференции в российской столице.

«Я передал министру Лаврову нашу глубокую озабоченность и нашу просьбу о его (Навального) освобождении и о начале расследования из-за его отравления», — подчеркнул глава европейской дипломатии.

Боррель добавил, что ЕС уважает российский суверенитет, однако указал при этом, что Москва «связана принципами верховенства закона, соблюдения прав человека и основных свобод, которые важны как для ЕС, так и для России». (DW)

| 2021-02-05T16:16:35+04:00 5 февраля 2021, 17:15|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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