Боррель сообщил Лаврову позицию ЕС по Навальному

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе визита в Москву донес до своего российского коллеги Сергея Лаврова позицию ЕС по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Соответствующее заявление Боррель сделал в пятницу, 5 февраля, на пресс-конференции в российской столице.

«Я передал министру Лаврову нашу глубокую озабоченность и нашу просьбу о его (Навального) освобождении и о начале расследования из-за его отравления», — подчеркнул глава европейской дипломатии.

Боррель добавил, что ЕС уважает российский суверенитет, однако указал при этом, что Москва «связана принципами верховенства закона, соблюдения прав человека и основных свобод, которые важны как для ЕС, так и для России». (DW)