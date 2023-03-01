Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель призвал страны сообщества в марте выделить €1 млрд на поставку оружия, запрошенного Вооруженными силами Украины. Об этом в среду сообщило Agence France-Presse со ссылкой на документ ЕС.

По его данным, глава ведомства призвал выделить средства из Европейского фонда мира на закупки для Украины артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Это предложение будет обсуждаться министрами обороны ЕС на неофициальной встрече 7 марта в Стокгольме, передает агентство.

Согласно документу, Боррель предложил предоставить странам ЕС «выгодную ставку возмещения расходов, до 90%, если боеприпасы будут доставлены до определенной даты». Кроме того, он подчеркнул важность совместных закупок для продолжения поставок оружия в Украину и указал на необходимость пополнения запасов вооружений стран — членов ЕС.