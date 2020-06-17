Борис Джонсон попал в ДТП

Авто, в котором ехал британский премьер Борис Джонсон, попало в ДТП в Лондоне.

Об этом сообщает в среду британская телерадиокорпорация Би-би-си.

Инцидент произошел недалеко от здания парламента. На дорогу перед автомобилем с Джонсоном резко выбежал участник уличной демонстрации. Машина затормозила, и из-за этого в нее врезался автомобиль сопровождения.

На Даунинг-стрит подтвердили, что Джонсон находился в своем автомобиле в момент инцидента. Пострадавших нет.

Демонстранта, выбежавшего на дорогу, задержала полиция. Он участвовал в акции протеста против действий Турции в отношении курдов.