Руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс заявил на регулярном брифинге что ситуация, как та, с которой сталкивается бывший президент Бразилии Жаир Болсонару в Соединенных Штатах, может потребовать смены въездной визы, иначе грозит депортация.

Болсонару прибыл в штат Флорида 1 января, за два дня до окончания срока своих президентских полномочий. Журналисты предположили, что он въехал по визе «A», которая предназначается для дипломатов и глав государств.

По словам Прайса, въехавшее в страну по этой визе лицо должно покинуть ее в течение 30 дней или изменить иммиграционный статус, если более не занимается официальными делами. Также сотрудник Госдепа сказал, что не может дать комментарий о визовом статусе экс-президента.

«Если у человека нет оснований находиться в Соединенных Штатах, он подлежит высылке министерством внутренней безопасности», — рассказал он о визовых правилах.

Ранее конгрессмены-демократы в США Хоакин Кастро и Александрия Окасио-Кортес призвали власти экстрадировать бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару на родину. (gazeta.ru)