Большинство японцев выступает за ЧС

Больше 65% японцев требуют ввести режим ЧС из-за роста числа заражений коронавирусом, показывает опрос агентства Киодо.

В то же время почти 28% опрошенных считают, что нет необходимости в таких радикальных мерах. Около 60% японцев выразили недовольство действиями властей в условиях коронавируса.

В Японии несколько дней подряд суточный прирост новых случаев находится на максимуме с начала апреля. Всего в стране заразились 24 тысячи, выздоровели больше 19 тысяч, погибли почти тысяча пациентов. (gazeta.ru)