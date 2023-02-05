Большинство граждан Грузии недовольны политикой грузинских властей в отношение въезжающих в страну россиян и считают, что с Россией должен быть установлен визовый режим. Таковы, как сообщает Голос Америки, результаты очередного исследования, проведенного в Грузии с 3 по 20 декабря американской неправительственной организацией – Национально-демократическим институтом (NDI).

Так, 57% опрошенных NDI сказали, что не одобряют политику правительства Грузии относительно мигрантов из России; 29% считают подход властей приемлемым; 14% — не знают или отказываются отвечать.

При этом 69% опрошенных NDI выступают за введение въездных виз для россиян, 21% с этим – не согласны, а 10% сказали, что не имеют ответа.

В то же время 69% респондентов NDI заявили, что переселение россиян в Грузию будет иметь негативные последствия, 17% – имеют противоположное мнение, 6% считают, что российские мигранты никак не повлияют на ход жизни в Грузии, а 8% – затруднились ответить.

Напомним, что по инициативе Михаила Саакашвили, занимающего тогда пост президента, 29 февраля 2012 года Грузия в одностороннем порядке отменила въездные визы для россиян. Заявления о необходимости введения виз появились в грузинских СМИ после вторжения России в Украину, когда в страну стали переезжать граждане РФ. Согласно официальным данным, в Грузии сегодня проживает около 120 тысяч граждан России, из них 112 733 переехали в Грузию после того, как началось российское вторжение в Украину. В целом приезжие россияне составляют около 3% населения Грузии.