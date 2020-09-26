Большая дезинфекция: жителей Баку просят не покидать дома

С утра 26 сентября структуры Исполнительной власти города Баку в очередной – тринадцатый раз — на основных улицах и проспектах столицы проводят дополнительные усиленные дезинфекционные работы специальными химическими веществами при помощи 40 единиц спецтехники и двух тысяч сотрудников коммунальных служб.

Как сообщает Report, до вечерних часов будут проводиться дезинфекционные работы как в центре столицы, так и на улицах в поселках и жилых массивах.

Учитывая определенную токсичность используемых веществ, жители столицы посредством СМИ были заранее предупреждены.

Личный состав Министерства внутренних дел Азербайджана принимает непосредственное участие в проведении дезинфекционных работ с привлечением 20 автотранспортных средств специального назначения.