Большая дезинфекция: жителей Баку просят не покидать дома

С утра 26 сентября структуры Исполнительной власти города Баку в очередной – тринадцатый раз — на основных улицах и проспектах столицы проводят дополнительные усиленные дезинфекционные работы специальными химическими веществами при помощи 40 единиц спецтехники и двух тысяч сотрудников коммунальных служб.

Как сообщает Report, до вечерних часов будут проводиться дезинфекционные работы как в центре столицы, так и на улицах в поселках и жилых массивах.

Учитывая определенную токсичность используемых веществ, жители столицы посредством СМИ были заранее предупреждены.

Личный состав Министерства внутренних дел Азербайджана принимает непосредственное участие в проведении дезинфекционных работ с привлечением 20 автотранспортных средств специального назначения.

| 2020-09-26T10:39:45+04:00 26 сентября 2020, 10:39|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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