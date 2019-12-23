Боливия присоединилась к Группе Лимы

Боливия присоединилась к Группе Лимы — организации, созданной несколько лет назад для разрешения ситуации в Венесуэле.

В Группу Лимы входят 14 стран, выступающие с критикой правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В частности, они обсуждают пути давления на него.