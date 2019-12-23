Боливия присоединилась к Группе Лимы — организации, созданной несколько лет назад для разрешения ситуации в Венесуэле.
В Группу Лимы входят 14 стран, выступающие с критикой правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В частности, они обсуждают пути давления на него.
Боливия не была членом данной организации. Экс-президент страны Эво Моралес часто выступал в поддержку Мадуро.
«МИД Боливии сообщает о присоединении к Группе Лимы. Таким образом Боливия внесёт вклад в нахождение мирного, демократического и конституционного разрешения кризиса в Венесуэле», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Боливии.(РИА Новости)