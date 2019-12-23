Боливия присоединилась к Группе Лимы

Боливия присоединилась к Группе Лимы — организации, созданной несколько лет назад для разрешения ситуации в Венесуэле.
В Группу Лимы входят 14 стран, выступающие с критикой правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В частности, они обсуждают пути давления на него.
Боливия не была членом данной организации. Экс-президент страны Эво Моралес часто выступал в поддержку Мадуро.
«МИД Боливии сообщает о присоединении к Группе Лимы. Таким образом Боливия внесёт вклад в нахождение мирного, демократического и конституционного разрешения кризиса в Венесуэле», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Боливии.(РИА Новости)
| 2019-12-22T23:18:49+00:00 23 декабря 2019, 08:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss