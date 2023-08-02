Посольство Боливии в России передало российской стороне ноту о желании присоединиться к БРИКС, в многонациональном государстве очень рады решению стран объединения пригласить президента Луиса Арсе на саммит в ЮАР. Об этом заявила ТАСС посол Боливии в РФ Мария Луиса Рамос-Урсагасте.

«Мы передали эту ноту всем странам БРИКС — о нашем желании вступить. А потом, по решению БРИКС, [они] пригласили президента на саммит. Именно потому, что мы уже подали заявку. И, конечно, мы здесь передали заявку», — сказала она.

«Решение было как раз пригласить Боливию <…> на саммит, и мы очень рады этому, действительно очень рады», — добавила посол, отвечая на вопрос о реакции объединения на заявку Боливии.