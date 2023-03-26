Бывший премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что София передала Киеву вооружения на 5 млрд левов (около €2,5 млрд) за 164 дня. Об этом он сообщил телеканалу BTV.

«Очень важно, чтобы мы были солидарны с Украиной вместе с европейскими партнерами и работали вместе с ними», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что у Болгарии достаточно хороший потенциал для последующего наращивания производства боеприпасов, требующихся Украине. Об этом писало издание Politico со ссылкой на еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона. (Газета.Ру)

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