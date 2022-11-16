Еврокомиссия заявила о готовности Болгарии, Румынии и Хорватии присоединиться к Шенгену и рекомендовала Совету Евросоюза одобрить данное решение. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Еврокомиссия призывает… позволить Болгарии, Румынии и Хорватии в полной мере вступить в Шенгенскую зону», — сообщается в пресс-релизе на официальном сайте ЕК.

Уточняется, что расширение Шенгенской зоны без внутреннего пограничного контроля сделает Европу более безопасной за счёт усиленной защиты внешних границ и эффективного правоохранительного сотрудничества. Предполагается, что вхождение Болгарии, Румынии и Хорватии в Шенген также облегчит деловые контакты. (Газета.Ру)