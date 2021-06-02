Болельщики, посещающие матчи группового этапа ЕВРО-2020 в Азербайджане, не будут помещены на карантин.

Об этом сообщили валлийской прессе в АФФА, передает Apasport.az.

Обладатели билетов из Турции, Швейцарии и Великобритании, а также четвертьфинала получат визы в аэропорту по прибытии в Баку. Они также могут получить этот документ в Интернете. Если стандартные визы оформляются онлайн на три рабочих дня, то в данном случае документ можно будет получить за 3-5 часов.

Всем болельщикам будет рекомендовано соблюдать соответствующие правила. При въезде в страну на границе они должны предъявить билет и документ, подтверждающий отрицательный результат теста на коронавирус. Для входа на стадион дополнительных тестов не потребуется.

С учетом пандемии коронавируса, в Баку не будут организованы фан-зоны. Это сделано для того, чтобы люди не собирались вместе.