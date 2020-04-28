Более миллиона человек заразились коронавирусом в США

Более 1 млн случаев инфицирования новым коронавирусом зафиксировано на территории США.

Об этом сообщила во вторник газета The Washington Post, которая произвела свои подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, передает  ТАСС.

Издание отмечает, что в США зафиксировано около одной трети от всех зарегистрированных в мире случаев заражения. При этом в стране от заболевания, вызываемого коронавирусом, умерли более 57 тысяч человек. Однако, как информирует газета, эксперты считают эти цифры заниженными.

| 2020-04-28T22:12:23+00:00 28 апреля 2020, 22:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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