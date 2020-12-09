Более 9,5 тыс. пациентов с коронавирусом скончались в Москве

За минувшие сутки в Москве скончались 75 пациентов с подтвержденным коронавирусом нового типа, сообщает ТАСС.

Общее число летальных исходов COVID-19 в столице увеличилось до 9571, следует из данных оперштаба.

5 декабря в Москве стартовала масштабная вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Пока принять вакцину могут только люди из группы риска — сотрудники сферы образования, здравоохранения, а также городских соцслужб.

За все время пандемии в России выявлено более 2,5 млн случаев COVID-19, из них более 44 тысяч — с летальным исходом. Всего в мире коронавирусом заразились более 67 млн человек.