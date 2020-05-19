Более 600 000 абонентов пользуются приложением «Мой Bakcell»

Для более чем 600 000 активных пользователей, «Мой Bakcell» стал самым популярным сервисом, среди приложений, предлагаемых мобильными операторами страны.

«Мой Bakcell» имеет самые высокие рейтинги в Азербайджане среди приложений, предлагаемых телекоммуникационными компаниями. Этот сервис стал самым выбираемым в стране, преодолев порог в 600 000 загрузок. Более того, «Мой Bakcell» является одним из самых популярных бесплатных приложений в Азербайджане, оставаясь на вершине общего рейтинга. Так, более 83% пользователей дали оценку 5+ приложению «Мой Bakcell».

Это приложение, запущенное всего два года назад, нацелено на то, чтобы предоставить абонентам Bakcell лучший клиентский опыт, обеспечивая простое и удобное выполнение всех необходимых операций с мобильным номером без необходимости звонить или посещать центр обслуживания клиентов. Используя «Мой Bakcell» абсолютно бесплатно, абоненты могут получить подробную информацию о своем номере, включая количество средств на балансе, активные бонусы, даты окончания их срока, оставшиеся мегабайты интернета, приобрести пакет Интернета или роуминга, и даже изменить используемый тариф. Кроме того, пользователи приложения получают полный доступ к истории использования своего номера, включая список вызываемых номеров, время и продолжительность звонков, а также потраченные суммы. «Мой Bakcell» даже имеет онлайн-чат, где клиенты могут поговорить с представителями Bakcell и задать интересующие их вопросы.

«Bakcell усердно работает над тем, чтобы предоставить нашим абонентам наилучший клиентский опыт, и сегодня, мы рады видеть, что «Мой Bakcell» является одним из самых популярных мобильных приложений, с лучшими рейтингами на рынке. Мы продолжим работать над тем, чтобы у наших абонентов был лучший клиентский опыт, поддерживаемый самой лучшей и самой быстрой мобильной сетью в стране, что неоднократно подтверждалось сервисом Speedtest от Ookla», отметил главный исполнительный директор Bakcell Райнер Ратгебер.

Приложение «Мой Bakcell» («Mənim Bakcellim») доступно для скачивания на устройства на базе OS Android и iOS, в магазинах Google Play и Appstore. Нужно отметить, что после регистрации, абоненты смогут использовать «Мой Bakcell» совершенно бесплатно, не только как мобильное приложение, но и в качестве «десктопной» версии со всех доступных устройств, таких как ноутбуки и планшеты.

Более подробную информацию, а также ссылки для скачивания приложения, можно получить на странице https://www.bakcell.com/ru/my-bakcell